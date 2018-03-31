القبض على مبحوث عنه في قضية اغتصاب قاصر بمطار هواري بومدين

تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين الدولي مؤخرا من إلقاء القبض على مبحوث عنه في قضية اغتصاب قاصر.

وحسبما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت في بيان لها، فإن أمر القبض جاء بموجب أمر قضائي.

حيث تم توقيفه خلال عملية تفتيش على مستوى نقطة معالجة رحلات السفر بذات المطار، أثناء دخوله إلى التراب الوطني.

و جاءت عملية التوقيف بعد المعالجة الالكترونية والتدقيق في وثائق المشتبه فيه، أين تبين أنه محل أمر بالقبض في قضية إغتصاب قاصر.

ليتم توقيفه وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.