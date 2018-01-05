 القبض على مجرم خطير بالجلفة

ألقى أمن الجلفة القبض على أربعيني مسبوق قضائياً، ومطلوب لدى العدالة في عدة قضايا منها إستعمال السلاح وإنتهاك حرمة منزل.

وحسب ذات الهيئة، فإن هذا التوقيف جاء على إثر بلاغ بوجود المعني، بوسط المدينة لذات الولاية

أين تنقل عناصر الشرطة القضائية، ليتم توقيفه وإقتياده إلى مركز الأمن الحضري، بعد محاولته اليائسة للفرار.

كما تم إتهامه يقضايا، تتعلق بالتهديد السرقة، وكذا الضرب والجرح العمديان بسلاح أبيض، وإنتهاك حرمة مسكن.

وهذا وقد تم تقديم الموقوف، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.