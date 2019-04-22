القبض على مجرم خطير زرع الرعب في نفوس المواطنين بتيبازة والبليدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون الواقعة غرب البليدة وضع عشريني رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبليدة.

وهذا بعد تورطه في عدة قضايا اعتداء على المواطنين بولايتي البليدة وتيبازة واومر بالقبض عليه.

توقيف المشتبه فيه البالغ 30 سنة جاء بعد شكاوى لعدة مواطنين بينهم تلاميذ تعرضوا للاعتداء والتهديد بغرض السرقة.

ليتم اعداد خطة محكمة وترصد هذا المجرم و القاء القبض عليه على مستوى منزله بمنطقة جبلية باعالي العفرون.

التحقيق كشف التحقيق معه انه كان يتخذ من الغابات المجاورة مكانا للإختباء بعد تنفيذ عمليات السطوضد ضحاياه، مستعملا أسلحة بيضاء.

على غرار سيف من الحجم الكبير ،وتبعا للتحريات فان المتهم قام بزرع الرعب في وسط المواطنين بمدينة العفرون.

حيث تقدم 17 ضحية بشكاوى ضده لدى مصالح الشرطة.

اين كان المجرم الخطير ينشط بإقليم بلديتي احمر العين وبورقيقة في ولاية تيبازة وضلع في محاولة قتل.