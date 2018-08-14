القبض على مجرم سرق 500 مليون سنتيم باستعمال التهديد بسلاح ناري

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI”، لأمن ولاية بومرداس من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، مقيم بولاية الجزائر العاصمة.

قام بعملية سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 500 مليون سنتيم بإستعمال سلاح ناري.

وحسب بيان لذات المصالح فإن شخص كان يحمل محفظة بها مبلغ مالي يقدر بـ 500 مليون سنتيم أخذه منه وفر إلى وجهة مجهولة.

حيثيات القضية، تعود عند قيام الضحيتين كل من المدعو “ب.م” البالغ من العمر 40 سنة، مقيم بولاية بومرداس

والمدعو “ا.س”، البالغ من العمر 37 سنة، تاجر مقيم بولاية الجزائر العاصمة.

لغرض ترسيم شكوى رسمية لدى مصالح الشرطة ببومرداس، بعد تعرضهما للسرقة من طرف شخص مرتكب الفعل.

لتقوم فرقة البحث و التدخل بإتخاذ كافة الإجراءات و تكثيف الأبحاث عن المتورط، وبعد تحديد مكان تواجده.

تم إيقافه على مستوى مدينة عين البنيان بالجزائر العاصمة.

وبعد عمليات التفتيش تم العثور على المحفظة وإسترجاع المبلغ المالي الذي كان بداخلها.

أما السلاح الناري فقد قام الجاني بإخفائه لدى أحد أصدقائه الساكن بولاية ميلة.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية، التي أمرت بإيداعه رهن الحبس