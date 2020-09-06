القبض على مزور وثيقة هوية لسحب مبلغ مالي بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بمعسكر ٫ من توقيف شاب يبلغ من العمر 26 سنة بعد تورطه في جريمة التزوير و استعمال المزور في وثيقة هوية.

والمتمثلة في رخصة سياقة واستغلالها لسحب مبلغ مالي عن طريق الصك البريدي لصاحب الرخصة.

العملية تمت إثر بلاغ من طرف والد المشتبه فيه حول قيام إبنه بسرقة صكوك بريدية قصد استعمالها في سحب مبالغ مالية.

ليتمكن عناصر التشكيل الأمني المسخر على مستوى البريد المركزي بوسط مدينة معسكر بعد استغلال الأوصاف المقدمة حول المشتبه فيه من توقيفه على مستوى مركز البريد المذكور.

وضبط بحوزته عدد من الصكوك البريدية، إضافة إلى رخصة سياقة قام بالتزوير واستعمال المزور عليها من خلال وضع صورته الشمسية عليها لاستعمالها في سحب مبلغ مالي من رصيد صاحبها.

بعد عثوره على صكه البريدي، لتستكمل إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيه ثم قدم أمام العدالة٫ التي أمرت بوضعه رهن الحبس.