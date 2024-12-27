القبض على مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا

ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا، وبدأت التحقيق معه بتهمة صدور أحكام قضائية ضده وحيازة سلاحين أبيض.

وحسب وسائل إعلام محلية، كشفت التحريات الأولية أن حمو بيكا كان هارباً من تنفيذ 3 أحكام قضائية ضده. وهو ما يضاف إلى ملفه القانوني.

وتفاعل الجمهور مع خبر القبض على مطرب المهرجانات الشهير، وسط تساؤلات عن سبب تركه بدون تنفيذ الأحكام القضائية. التي أصدرت ضده خلال الفترة الماضية رغم معرفة تحركاته وشهرته.

وبعد إلقاء القبض على حمو بيكا، اعتبر آخرون أن المطرب الشهير سيغيب عن حفلات رأس السنة. وهو واحد من أشهر مطربي المهرجانات.