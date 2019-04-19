القبض على مغني راب شهير بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على مغني الراب الشهير، “كوداك بلاك”، وذلك بتهمة حيازة المخدرات والأسلحة.

وحسب موقع ديلي ميل البريطاني، نقلا عن موقع “tmz”، تم القبض على بلاك، على الحدود الأمريكية، وبحوزته مخدر ماريجوانا، وعدد من الأسلحة.

وذكرت شرطة نيويورك في بيان لها، أمس الخميس، أن أفرادا من إدارة الجمارك، أوقفوا بلاك “21 عاما”، مساء الأربعاء.

حيث ضبط الفنان، على جسر “لويستون-كوينستون” الدولي، أثناء عودته إلى أمريكا، قادما من كندا.

وتم الإفراج عن بلاك، من سجن “نياجرا”، بكفالة “20 ألف دولار”، حسب ما ذكرته عدة وسائل إعلام بينها شبكة “سي.إن.إن”.