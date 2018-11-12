القبض على منحرفين وحجز كمية من “الزطلة” في البليدة

تمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل في البليدة من الإطاحة بشخصين تتراوح أعمارهم ما بين(30-35)سنة بتهمة حيازة المخدرات.

قصد المتاجرة وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، تعود حيثيات القضية أثناء قيام عناصر للأمن والتدخل للدرك الوطني بالبليدة بدورية عبر الإقليم.

لفت انتباههم شخصان مشبوهان بإحدى البساتين بحي العقبة الحمراء الحماليت بلدية البليدة.

أين تم توقيف المشتبه فيهما وتفتيشهما تفتيشا أمنيا حيث عثر بحوزتهما كمية من المخدرات(كيف معالج)تقدر بـ180غ ومبلغ مالي يقدر بـ36000دج.

وأسلحة بيضاء تتمثل في منجلين سيفين كبيرين وسكين، على إثرها تم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة للتحقيق.

أين اعترفا بأن “الزطلة”والأسلحة البيضاء ملك لهما،وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة،تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.