القبض على مهربين جزائريين بالحدود الفرنسية الإسبانية

تم القبض على رجلين الأسبوع الماضي على الحدود الفرنسية الإسبانية في فال داران. كانوا يرافقون ثلاثة جزائريين حراقة.

وحسب موقع France bleu تم القبض على المهربين متلبسين أثناء عبورهم الحدود الفرنسية الإسبانية في فال داران.

وجرى الاعتقال يوم الأربعاء الماضي، في جنوب هوت غارون. على الحدود الفرنسية الإسبانية، في فال داران. حيث ألقت شرطة حدود تولوز القبض على مهربين جزائريين.

وبحسب الموقع، كان الرجلان يعملان بعربة خالية من الركاب، تليها سيارة أخرى تقل ثلاثة جزائريين في وضع غير نظامي.

كما قال البيان إن “المهربين تم احتجازهم لدى الشرطة. وأعيد الحراقة الذين لم يسمح لهم بدخول الأراضي الفرنسية إلى السلطات الإسبانية”.

وأتاح التحقيق الذي أجرته شرطة الحدود تحديد أن هؤلاء المُتجِرين. قد عبروا بالفعل عدة مرات عند نقاط حدودية أخرى في جبال البيرينيه.

ضوابط جديدة على الحدود الفرنسية الإسبانية

وبعد مثولهما أمام مكتب المدعي العام في سان جودان، حوكما المهربان على الفور. وحُكم عليهم بالسجن لمدة أربعة وستة أشهر. وهم محتجزون الآن في مركز الحبس الاحتياطي في سيسيس.

كما أشارت المحافظة أن “العديد من عمليات المراقبة الأخرى تمت جدولتها بالفعل” على الحدود الفرنسية الإسبانية.

كما تضيف أنه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2021، تم اعتقال تسعة مهربين جزائريين والحكم عليهم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال Col du Portillon مغلقًا. تم حظر دخولها منذ 7 جانفي 2021 لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

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