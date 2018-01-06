القبض على 11 أميرا سعوديا تجمهروا في قصر الحكم

أفادت وسائل إعلام سعودية، أنّ كتيبة “السيف الأجرب” التابعة للحرس الملكي ألقت القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم.

وذلك بعد رفضهم مغادرة القصر، حيث تم إيداعهم سجن الحائر من أجل محاكمتهم.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، اليوم السبت، فإن 11أميرا تجمهروا في قصر الحكم مطالبيين بإلغاء الأمر الملكي

الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالب الأمراء بالتعويض المادي عن حكم القصاص الذي صدر في حق أبناء عمومتهم.

وأضاف ذات المصدر، أنه بعد إبلاغ الأمراء بخطأ مطالبتهم ورفضهم مغادرة القصر صدر أمر للحرس الملكي “كتيبة السيف الأجرب “بالتدخل

حيث تم القبض عليهم ويتقدمهم الأمير “س ع س بن سعود بن فيصل بن تركي” وتم ايداعهم السجن لمحاكمتهم.