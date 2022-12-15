القبض على 3 إرهابيين وتوقيف 3 عناصر دعم ينشطون في منطقة الساحل

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، من إلقاء القبض على 3 إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل.

وحسب بيان وزارة الدفاع العملية تمت بالتنسيق بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2022.

وفقا لذات البيان فإنه يتعلق بـ ميباركي الشيخ المكنى “الحسن” ، وكذا سولي الحسن المكنى “الدوسحاقي”، بالإضافة إلى بابا أحمد بحادة من جنسية مالية.

كما مكنت ذات العملية، من توقيف 3 عناصر دعم ويتعلق الأمر بـ: دلالي محمد من جنسية مالية، عقبة كنتة شريف وعقبة كنتة أحمد.

تأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا.