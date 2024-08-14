القبض على 3 جزائريين يسرقون المنازل بطريقة لا تخطر على البال

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة مهاجرين من أصل جزائري بتهمة سرقة المنازل بطريقة خيوط الغراء.

وألقت الشرطة الوطنية الإسبانية، يوم الأحد الماضي، القبض على ثلاثة رجال من أصل جزائري. بتهمة ارتكاب عمليات سطو مزعومة على منازل خاصة في منطقة المستشفى العسكري.

وقام المشتبه بهم بوضع علامة على خمسة أبواب على الأقل لارتكاب عمليات سطو لم تكتمل بفضل إجراءات الشرطة.

ما هي طريقة خيط الغراء؟

وهذا الأسلوب الإجرامي، على الرغم من سهولة تنفيذه، إلا أنه يشكل خطورة كبيرة على أصحاب المنازل. وخاصة أولئك الذين يقضون الكثير من الوقت بعيدا عن منزلهم.

ويقوم المجرمون بوضع خيوط رفيعة من الغراء أو قطع من البلاستيك بين الباب والإطار. ثم يعودون بعد أيام للتحقق مما إذا كان الخيط لا يزال سليما أو مكسورا، مما يشير إلى ما إذا كان المنزل خاليا.

عادة ما يتم وضع هذه الخيوط في الصباح الباكر لتتمكن من مراقبة النشاط اليومي في المنزل. وإذا ظل الخيط سليما لعدة أيام، يستنتج اللصوص أن المنزل فارغ، مما يجعله هدفا سهلا.

وعادة ما تكون المنازل الأكثر عرضة لهذا النوع من التقنية هي تلك التي تقع في الطوابق العليا من المباني. حيث تكون الحركة أقل، مما يسمح للمجرمين بالعمل بهدوء أكبر.

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