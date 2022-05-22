القبض على 3 حراقة جزائريين سطوا على السيارات في إسبانيا

ألقت عناصر من الشرطة الوطنية في فالنسيا القبض على ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة. من أصل جزائري بمدينة فالنسيا ، على خلفية مزاعم بارتكابهم جرائم سطو بالقوة داخل سيارة. بعد تحطيم زجاج ما لا يقل عن ثلاث سيارات.

ةتمت الاعتقالات في إطار جهاز أنشأته الشرطة الوطنية الاسبانية، وتحديداً مخافر شرطة العبور والمعارض، لمنع السرقة من داخل المركبات.

ووقعت الأحداث في حوالي الساعة الثانية صباحًا. عندما كلفت دائرة 091 ضباط الشرطة بالذهاب إلى قطعة أرض شاغرة في حي بلنسية في Orriols. حيث كان من الواضح أن ثلاثة رجال كانوا يكسرون نوافذ العديد من المركبات.

وفي إشارة إلى رجال يرتدون ملابس مدنية كانوا على مقربة من المكان. لاحظت وجود ثلاثة شبان، تتطابق خصائصهم مع خصائص المشتبه بهم. في قطعة أرض خالية بالمنطقة، مما أدى إلى كسر زجاج عدة سيارات.

وذهب رجال الشرطة إليهم بسرعة، وبعد أن عرّفوا عن أنفسهم على أنهم من عناصر الشرطة الوطنية. فتشوا الآثار التي كانوا يحملونها، وحددوا مكان بعض النظارات الطبية والنظارات الشمسية وسماعات الرأس الأخرى. وكذلك قطعة من شريط بها عدة قطع مغناطيسية، وهي عبارة عن عادة ما تستخدم لكسر نوافذ السيارة.

لكل هذه الأسباب، تم القبض عليهم كمرتكبين مزعومين لأربع جرائم سطو بالقوة داخل المركبات. على وجه التحديد، كانوا قد كسروا نافذة ثلاث سيارات وشاحنة صغيرة وسرقة الأغراض من داخل البعض. وقد قدم المعتقلون الثلاثة الذين لديهم سجلات لدى الشرطة إلى المحكمة.

جهاز الوقاية..

كما حدثت هذه الاعتقالات في إطار جهاز لمنع السرقة من داخل المركبات. تم إنشاؤه في مقاطعات بلنسية في Trànsits و Exposicion ، بهدف تجنب هذا النوع من الأعمال الإجرامية.

عادة ما تكون طريقة عمل أولئك الذين يرتكبون هذه السرقات هي نفسها دائمًا. فهم ينزلون عند الفجر، في مناطق ذات حركة قليلة للمركبات والأشخاص على حد سواء.

نتيجة لجهاز المنع هذا، في الأيام الثلاثة الماضية. قام العملاء أيضًا باعتقال شخص باعتباره الجاني المزعوم لجريمة إساءة معاملة الأسرة. واثنين آخرين لارتكاب جرائم مختلفة ضد الممتلكات، وحوالي 260 شخصًا. سيطروا على ثلاثين مركبة وأصدر 25 سجلا لحيازة مواد مخدرة وآخر للأسلحة.