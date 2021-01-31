القبض على 3 طالبات جامعيات وشاب داخل وكر دعارة في عنابة

ينحدرن من ولايات مجاورة وضبطن في وضعيات مخلّة

أطاحت، أول أمس، قوات الأمن الحضري السابع في ولاية عنابة، بنشاط شبكة دعارة وممارسة الرذيلة، على مستوى حي “الميناديا”، تتكون من طالبات جامعيات ينحدرن من ولايات مجاورة.

وحسب ما أوضحته مصادر مطلعة لـ “النهار“، فإن عناصر الضبطية القضائية التابعة للأمن الحضري السابع، تلقت معلومات وشكاوٍ من مواطنين بمنطقة “باتريس لوممبا” التابعة لحي “الميناديا”، نتيجة توافد يومي ومشبوه لفتيات برفقة أشخاص مجهولين على منزل تم استئجاره من طرف شخص لا تنحدر أصوله من المنطقة.

وبعد فتح تحقيق من طرف عناصر الشرطة، تم التوصل إلى تحديد هوية مستأجري هذا المنزل، ليتضح بأنه تمّ تحويله إلى وكر للدعارة وممارسة الرذيلة وفساد الأخلاق، لفائدة طالبات جامعيات وشباب ينحدرون من مختلف أحياء عنابة، مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وبمداهمة المنزل بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة وتفتيشه، عثرت قوات الشرطة بداخله على ثلاث فتيات “طالبات جامعيات” بملابس مشبوهة، برفقة شخص ينحدر من أحد الأحياء الغربية للمدينة في عقده الثاني من العمر، كما تم العثور على أجهزة ومستلزمات مشبوهة للدعارة، وكميات من المخدرات والأقراص المهلوسة للاستهلاك الشخصي.

وقد تم تحويل المعنيين مباشرة إلى مقر الفرقة للتحقيق معهم والسماع لأقوالهم، بعد تحويل مسكن إلى وكر مفروش للدعارة والفسق وممارسة الرذيلة، قبل أن يتم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، عن جريمة إنشاء وكر للدعارة والفسق وحيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، حيث صدر في حق أربعة منهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، من بينهم ثلاث فتيات طالبات جامعيات وشخص في العشرين من عمره، فيما أمرت السلطات القضائية بوضع صاحب المنزل تحت الرقابة القضائية.