القبض على 3 فتيات تتاجرن بالكوكايين في باتنة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة من توقيف 12 شخصا من بينهم 03 فتيات. وحجز كمية من الكوكايين مخدرات ومؤثرات العقلية في عدة عمليات شرطية بباتنة وبريكة.

وتم توقيف مركبة سياحية بمدينة باتنة على متنها 05 أشخاص من بينهم 03 فتيات، من بينهم مسبوقين قضائيا.

وبتفتيش المركبة تم العثور على 8.3 غرام كوكايين عبارة عن مخدرات صلبة، كمية من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. ممثلة في قارورة دواء لاروكسيل 40 ملغ، قارورتين نوزينان 30 ملغ.

بالإضافة إلى ذلك، أسلحة بيضاء عبارة عن 04 سكاكين مختلفة الاحجام، عصى بيسبول و قناع الوجه أسود اللون.

وتم توقيف 03 اشخاص، مسبوقين قضائيا بمدينة بريكة كانوا بصدد عقد صفقة بيع لكمية من المخدرات. أين تم حجز 01 كلغ و 371 غرام عبارة عن 15 صفيحة مع حجز دراجة نارية.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيف 04 اشخاص، مسبوقين قضائيا أين تم حجز 95 قرص مهلوس نوعي بريقابلين 300 ملغ وريفوتريل. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 12500 دج من عائدات الترويج

وتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.

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مجهولون يسطون على 18 شاة ملك لعائلة يتامى بمروانة بباتنة

قام مجهولون بالسطو على عدد معتبر من رؤوس الأغنام والماعز، بتعداد يبلغ 18 رأسا. في عملية سرقة شهدتها منطقة حي لمنازرة ببلدية مروانة غرب إقليم ولاية باتنة.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن عملية السرقة التي نفذها لصوص اقتحموا زريبة مواشي، ما يزالون مجهولي الهوية.

زيادة على ذلك استهدفت العملية عائلة تتكون من أطفال يتامى، يقدر عددهم بعشرة أفراد. كانوا يعتمدون على ذلك القطيع كمصدر وحيد للاستزراق وكسب القوت.

بالإضافة إلى ذلك، قامت عصابة اللصوص فجر الجمعة. باقتحام الزريبة المجاورة لمقر سكنهم، مستغلين جنح الظلام، ثم قاموا باقتياد القطيع إلى وجهة مجهولة.

ولدى اكتشافهم ما حل بهم، قام ضحايا عملية السطو بإخطار المصالح الأمنية المختصة التي تنقلت إلى موقع الجريمة. وفتحت تحقيقا حول الحادثة.

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