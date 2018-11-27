القبض على 3 مسبوقين يروجون الأقراص المهلوسة بالبليدة

تمكنت أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، من إلقاء القبض على 3أشخاص مسبوقين قضائيا.

الموقوفون تتراوح أعمارهم ما بين 19-28 سنة بتهمة حيازة الأقراص المهلوسة قصد المتاجرة.

تعود حيثيات القضية أثناء قيام أفراد السرية بدورية عبر الطريق السيار شرق-غرب.

لفت انتباههم لسيارة سياحية تسير ببطء أين تم توقيفها وتفتيشها تفتيشا أمنيا.

تم العثور على 120 قرص مهلوس وخنجر نوع “بوسعادي” ثلاثة نجوم ومبلغ مالي معتبر من عائدات بيع هذه السموم.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، و إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.