القبض على 4 أشخاص متورطين في الاعتداء على أستاذات ببرج باجي مختار

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
القبض على 4 أشخاص متورطين في الاعتداء على أستاذات ببرج باجي مختار
بقلم اليامين بلعلمي

تمكن الدرك الوطني، لولاية برج باجي مختار، من إلقاء القبض على مجموعة من الشباب مشتبه تورطهم بقضية الاعتداء على أستاذات.

وأوضحت مصادر للنهار أون لاين، أن الدرك ألقوا القبض على 4 أشخاص متورطين في القضية.

للإشارة، تعرض السكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة للاعتداء من قبل مجموعة مجهولة باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضحت النقابة ببيان لها، أن الأستاذات تعرضن على الساعة الثانية صباحا،لأبشع أنواع الترهيب، و”أذاقتهن المجموعة المر” مدة ساعتين بوجود رضيعة.

وأشارت النقابة، إلى أن الأستاذات يرقدن في المستشفى، وهن في حالة نفسية كارثية.

وأضاف البيان، أن من بين النساء من تعرضن لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى سرقة هواتفهن النقالة وحواسبهن ومبالغ مالية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=997529

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com