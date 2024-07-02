القبض على 5 ارهابيين في برج باجي مختار وتمنراست

ألقت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليتين منفصلتين خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جوان،القبض على 5 ارهابين. وهذا بالقطاع العملياتي برج باجي مختار والقطاع العسكري تمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

ومكنت العملية الأولى على مستوى القطاع العسكري تمنراست من توقيف 4 إرهابيين. حيث يتعلق الأمر بكل من “إين أجنة أحمد” المدعو “أحمد التارقي”. “فوغاس عبد الكريم” المدعو “بكة”، “أبرزولغ موسى” المكنى “مشقي”. و”حاج عصمان بوجمعة” المكنى “جما”.

وكان بحوزة الإرهابيين الذين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، رشاشين خفيفين من نوع. FMPK أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛ سلسلتي ذخيرة تحتوي على 139 طلقة عيار 7.62 54 x مم. ستة مخازن ذخيرة تحتوي على 148 طلقة عيار 7.6239 x مم.

أما العملية الثانية والتي نفذت على مستوى القطاع العملياتي برج باجي مختار، أسفرت عن توقيف الإرهابي المبحوث عنه “بربوشي معطا مولان”.