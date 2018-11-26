القبض على 7 مجرمين في مداهمات لأوكـار الجريمة بورڨلة

أطلقت مصالح أمن ولاية ورڨلة عمليات مداهمة لأوكار الجريمة في مناطق متعددة بإقليم الإختصاص في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

حيث أسفرت العملية عن توقيف 7 مجرمين، حيث تمكن عناصر الأمن الحضري الأول من توقيف مروج للمشروبات الكحولية وحجز 61 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

وفي نفس السياق نجح عناصر شرطة الأمن الحضري الرابع من توقيف شابين وهما بصدد القيام بسرقة معدات خاصة بشركة خاصة تعمل على تركيب نظام المكيفات المركزية.

كما أوقف عناصر الأمن الحضري السابع شابين مبحوث عنهما قضائيا لإرتكابهما جنحة حيازة المشروبات الكحولية.

إضافة إلى توقيف شاب وسيدة لإرتكابهما جنحة الإعتداء بالضرب بواسطة سلاح أبيض “عصى حديدية”.

عقب إستكمال كافة إجراءت التحقيق، تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضد الموقوفين السبعة.

وتقديمهم جميعا أمام الجهات القضائية لتورطهم في العديد من الجرائم المخالفة للقانون .