القحطاني:”لهذا السبب كنت أتمنى من محرز أن يغير الفريق”

قال اللاعب الدولي السعودي السابق، ياسر القحطاني، أنه تمنى من رياض محرز أن يغير فريق هذا الموسم، لينال قسطا أكبر للعب.

وصرح أمس القحطاني لقناة بيين سبورتس، على هامش تغطيتها لحفل الكرة الذهبية لعام 2022، والتي جاء فيها الدولي الجزائري محرز في المركز 12.

“كنت أتمنى من محرز أن يغير الأجواء من مصلحته ويأخذ مجال أكبر للعب، هذا الموسم محرز إصطدم بحاجز وجود جريليتش و فودن”

وأضاف القحطاني:”غوارديولا يقحم اللاعبان أساسيان هذا الموسم للتحضير للمونديال، على حساب مصلحة محرز، ولو لم يفعل ذلك غوارديولا الصحافة الإنجليزية لن تتركه بشأنه”.

وعن تصريح محرز الذي كشف فيه أنه سعيد بالتواجد في المان سيتي، قال القحطاني:”مانشستر سيتي كمنظومة هو فريق مريح لأي لاعب، كونه مرشح للتتويج بالبريميرليغ كل موسم”.