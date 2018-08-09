القدر يختطف أب وابنه بنفس الطريقة وفي نفس المكان الذي توفيت فيه الزوجة والإبن سابقا

توفي أب وإبنه بحر هذا الأسبوع في نفس المكان الذي توفيت فيه الأم والإبن الأصغر قبل خمس سنوات بمعبر “بورومي” بولاية البليدة.

حيث أدى حادث إصطدام قطار بسيارة سياحة بمعبر القطار المسمى “بورومي” لوفاة الأب وإبنه الأكبر بنفس الطريقة التي توفيت فيها زوجته وإبنها سنة 2013.

وتنقلت كاميرا”النهار” لمنزل العائلة المفجوعة، وكلهم ألم وحزن على فراق الأحبة وقلوبهم مكلومة بعد الحادث المؤسف الذي أودى بحياة 4 من عائلة واحدة.

وقال أحمد بوعزة إبن الضحية، أنه فقد الوالدين وشقيقيه في حادث لا يزال راسخا في ذهنه، وبنبرة حزن شديدة قال أنه أضحى يتيما.

وقال بوعلام بوعزة،شقيق الأب المتوفي،أن العائلة بأكملها توفيت نتيجة للحادث المتكرر في نفس المكان وبنفس الطريقة.

قائلا أن سبب الحادث هو تعطل جرس الإنذار الخاص بالمعبر الذي يمر به القطار في رحلاته اليومية.