القدس الدولية تثمنّ تخصيص الطريقة التجانية لمؤتمرها لفلسطين والقدس

ثمنت مؤسسة القدس الدولية، تخصيص الطريقة التجانية لمؤتمرها لفلسطين والقدس، في رسالة شكر من مديرها العام إلى الخليفة العام للطريقة التجانية المحمدية.

وتوجه المدير العالم للمؤسسة، ياسين حموّد، بالشكر إلى سيدي علي بلعرابي التجاني، على تنظيم أعمال الملتقى الدولي السادس عشر للطريقة التجانية.

وانعقد الملتقى، في الأغواط ، تحت عنوان “فلسطين الأرض المقدسة: حتمية النصر بوعد الوحيين”. في الفترة المنعقدة ما بين 15 إلى 18 ماي 2023.

وثمّن حموّد تخصيص الملتقى السادس عشر لفلسطين والقدس. معتبرًا ذلك التفاتة مقدرة تعبّر عن أصالة الطريقة التجانية المحمدية.

وأوضح أن الطريقة انتشرت بالكلمة الطيبة والنصيحة والمعاملة الحسنة. وكانت منارة للاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله في الصحراء الإفريقية وجنوبها.

كما أكدّ حموّد أن المسجد الأقصى المبارك يحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين. حيث كان مقصد رحلة الإسراء لسيد البشرية عليه الصلاة والسلام.

وأشار إلى أن الحفاظ على المسجد الأقصى ودفع العدوان عنه وتحريره هو واجب الوقت الحالي ومن ثم التطلع لزيارته وهو حرُّ عزيزٌ.

وأشاد حموّد بجهاد الجزائر السباق ضد الاستعمار والاحتلال وعبّر عن فخره واعتزازه بشهداء الجزائر الذين ارتقوا دفاعًا عن أرض فلسطين.

وفي الأخير، ثمّن حموّد حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة التي تلقتها المؤسسة في الجزائر.

معربا عن تطلعه لمواصلة التعاون في مجال دعم القضية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.