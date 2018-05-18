القدس في صلب خطب الجمعة بالعاصمة اليوم

تطرق خطباء المساجد بالعاصمة اليوم خلال أول جمعة من شهر رمضان للقضية الفلسطينية بالتفصيل.

وتناولت خطب الجمعة اليوم مسألة فلسطين ،تاريخها ، خلفياتها الدينية ، نتائجها، وردود فعل العالم من نقل السفار الأمريكية.

وخلص أئمة المساجد إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية سياسية ، بين المسلمين والعرب والكيان الصهيوني.

بل أن القضية قضية دينية بين العرب والكيان الغاصب، الذي يعتمد على معتقداته الدينية في تعامله مع العرب.

وما إستعمار أرض فلسطين، والأحداث التي تدور بها إلا تكملة لحرب صليبية بين الإسلام والكفر.

وربط خطباء المساجد، قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس، بحرب الصهاينية وقوى الكفر على الإسلام والمسلمين.

ودعا الخطباء المسلمين والعرب إلى الوحدة والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي، لتقوى العزيمة والتضافر والهمم.

لتحرير أرض القدس، أرض الإسراء والمعراج، مهبط الرسالات السماوية.