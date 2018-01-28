القذافي أراد شراء مانشستر يونايتد

أوشك الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، على شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أثناء فترة حكمه، قبل أن تعود الصفقة لعائلة كلازر.

وكشفت صحيفة “صن داي تاميز” البريطانية، كواليس هذه الصفقة، من خلال حوار مع محمد دلمان، الوسيط الذي فاوض في الصفقة.

وصرح محمد دلمان للصحيفة البريطانية في هذا الخصوص: “لقد اشترى القذافي النادي تقريبا، وقد تم ذلك كله في غضون ساعات”.

وأضاف: “الناس لا يدركون مدى قرب ليبيا، من إمتلاك نادي مانشستر يونايتد، ببساطة لم نتفق على السعر، كان جد قريب”.

وقد كلف المساهميين الرئيسيين لمانشستر يونايتد أنذاك، محمد دلمان، العثور على مشتر لـ 29.9 % من أسهم النادي.

هذه النسبة من الأسهم كانت ستعود للقذافي، قبل أن تشتريها عائلة كلازر سنة 2005.