القراداغي للنهار: “جامع الجزائر نقلة نوعية بشمال إفريقيا”

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القراداغي، إن جامع الجزائر نقلة نوعية بشمال إفريقيا.

وأضاف القراداعي في لقاء خاص له مع تلفزيون النهار، أن افتتاح جامع بهذا الحجم ومعه مدرسة في حد ذاته نقلة نوعية على مستوى الجزائر وعلى مستوى شمال إفريقيا.

وتابع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، “أن الجامع لم يكتفي بأن يكون مكانا للصلاة والعبادة وإنما مكانا للتعليم، حيث أن الجمع بين التقديس والتسبيح وبين العلم هو الذي يحقق الحضارة الاسلامية.”

وواصل في السياق ذاته:”حضارتنا الاسلامية قائمة على كافة العبادةوالعبودية لله التي يرمز إليها الجامع وكافة العمران والحضارة والإبداع.”

وختم ذات المتحدث بالقول، إلى أن “الجزائر بشيوخها وعلمائها تقدم نموذجا للاعتدال والوسطية الجامعة بين العزة والرحمة.”

وللإشارة، أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس الأحد بالجزائر العاصمة، على مراسم التدشين الرسمي لجامع الجزائر الذي يعد منارة حضارية ومعلما دينيا وعلميا محوريا في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية والحفاظ على مقومات الأمة الجزائرية.