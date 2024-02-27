القراداغي للنهار: دول “التطبيع” قدمت الدعم المادي والمعنوي للاحتلال الصهيوني

أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القراداغي، أن الجزائر من بين الدول التي وقفت موقف مشرف مع فلسطين.

وفي لقاء خاص له مع تلفزيون النهار، قال القراداغي إن “طوفان الأقصى فضح الاحتلال الصهيوني الذي إرتكب إبادة لم تستثني أحد نساء ،أطفال، مساجد ومستشفيات.”

وأضاف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في السياق ذاته، “أن دول “التطبيع” قدمت الدعم المادي والمعنوي للاحتلال، ومواقفها إتجاه فلسطين هو خذلان كبير وخيانة.”

وختم بالقول، إلى “أن التهجم على الإسلام بالغرب هدفه كسب الأصوات الإنتخابية، لأن الغرب يناقض الفطرة ويعمل على تفكيك الأسرة المسلمة”.