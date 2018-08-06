«القراية » في الجامعة ستكون إلى غاية السادسة مساءً

الإجراء سيعمم تحضيرا للدخول الجامعي 2018/ 2019

وزارة التعليم العالي أمرت باستغلال كل الساعات ويوم السبت

الدخول الجامعي سيكون منتصف شهر سبتمبر على أكثر تقدير

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراءات جديدة تحضيرا للدخول الجامعي 2018/ 2019، بتمديد ساعة الدراسة للطلبة من 8 صباحا إلى السادسة مساءً، مع استغلال كل ساعات اليوم، بما في ذلك يوم السبت.

وحسب التعليمة، تحوز النهار على نسخة منها، وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مديري المراكز والجامعات عبر الولايات الوطن تحضيرا للدخول الجامعي 2018 /2019، فإن الإجراءات الجديدة ستعمم بهدف ضمان دخول جامعي حسن.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن تكون الانطلاقة الحقيقية للدخول الجامعي في منتصف شهر سبتمبر على أقصى تقدير، وأن تكون مدة السداسي تقل من 14 أسبوعا من التعليم الفعلي، بالاضافة إلى ذلك تنظم الدورة الاستدراكية في آخر كل سداسي عوض تنظيمها في شهر سبتمبر.

كما أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري الجامعات والأساتذة والطلبة باحترام رزنامة العطل الجامعية بدقة، التي تُعد في آخر شهر جوان، من طرف المصالح المؤهلة لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، وإعداد توزيع المهام البيداغوجية للسنة المقبلة قبل الذهاب إلى عطلة نهاية السنة الحالية، بمرعاة تخصص الأستاذ المعني، الخبرة البيدغوجية للأستاذ المعني، أكاديمية الأستاذ في التعليم عامة وفي التخصص خاصة، رتبة وشهادات الأستاذ، كما يجب إعداد جدول التوقيت من قبل المؤسسة السداسي أو السنة الدراسية قبل بداية الدخول المدرسي.

كما أضافت الوزارة أنه ينبغي إعلام الطلبة والأساتذة بالجدول عبر موقع المؤسسة، كما يجب أن تكون الهياكل البيداغوجية جاهزة ومستخدمي مصالح الدرسات حاضرين، وينبغي استغلال اقصى الوقت البيداغوجي عن طريق استغلال كل الساعات بما في ذلك يوم السبت، مع السهر على تبادل الوسائل وكافة الهياكل المتوفرة على مستوى المؤسسة.

كما شددت الوزارة على وضع تحت تصرف الطلبة عناوين محتويات كل البرامج البيداغوجية والتكوينات المضمونة من قبل كل مؤسسة، قبل بداية الدروس بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص عبر موقع المؤسسة، نظرا إلى أن المكتبات الجامعية فضاءات عمل بامتياز، فضلا على أنها ضرورية لكافة الأسرة الجامعية.