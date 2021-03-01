القرض الشعبي الجزائري: إطلاق خدمة الصيرفة النقالة في غضون 15 يوما

سيطلق القرض الشعبي الجزائري في غضون أسبوع أو خمسة عشر يوما التطبيق الإلكتروني “الصيرفة النقالة” (Mobile Banking).

ويسمح التطبيق بقيام الزبائن بالعمليات البنكية إنطلاقا من هاتفهم المحمول، لتحقيق مزيد من الفعالية والسرعة في تسيير نشاطاتهم.

وقال الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني، محمد دحماني في تصريح “لوأج”، أن هذه الخدمة تضاف لمجموع الخدمات الإلكترونية.

وأضاف أن هذا التطبيق سيوفر جملة من المزايا المرتبطة بالحركية، لاسيما وأنه يسمح للزبائن بإجراء عمليات مالية بطريقة بسيطة ومرنة.

وأكد دحماني على تطوير خدمات البنك لإستجابة أفضل لتطلعات المواطنين، والتكيف مع العصرنة والرقمنة.

وأوضح دحماني، أن منتوجات الصيرفة الإسلامية ستكون متوفرة في 100 وكالة بنكية تابعة للقرض الشعبي مع نهاية جوان 2021.