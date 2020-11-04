القرض الشعبي الجزائري: إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية في ثاني وكالة بالعاصمة

يطلق القرض الشعبي الجزائري، غدا باقة من منتجات وخدمات الصيرفة الاسلامية في ثاني وكالة له بالعاصمة.

وأفاد بيان للبنك العمومي أن الأمر يتعلق بالوكالة رقم 125 ببلدية القبة، وسيقوم بالتدشين الرئيس المدير العام للبنك، محمد دحماني.

وأضاف البيان، أن القرض الشعبي الجزائري يعلم زبائنه بتأسيس خط عمل جديد على مستوى شبكته التجارية مخصص للصيرفة الإسلامية وتسويق مجموعة من المنتجات والخدمات المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية.

ويحمل هذا النشاط الجديد شعار “قيمكم تلهمنا” حيث يسمح لزبائن البنك من الاستفادة من منتجات وخدمات تتماشى وتعاليم الشريعة الإسلامية والمعتمدة من قبل الهيئة الشرعية التابعة للبنك وشهادات المطابقة للسلطة الوطنية للمجلس الإسلامي الأعلى وترخيص من بنك الجزائر لتسويق منتجات المالية الإسلامية.

وذكر البنك، أن هذه المنتجات والخدمات الجديدة وعددها تسعة موجهة لجميع شرائح المجتمع، سواء كانوا خواص أو مهنيين أو مؤسسات، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة.

وسيتم التسويق لهذه المنتجات بشكل تدريجي على كامل شبكة الاستغلال للقرض الشعبي الجزائري.

ويشمل الودائع والتمويل مثل الحساب الجاري الإسلامي وحساب الصك الإسلامي وحساب التوفير الإسلامي وحساب الاستثمار الإسلامي.

بالإضافة إلى عروض المرابحة لتمويل شراء عقار وسيارة أو تجهيزات وعروض الإجارة الموجهة لتمويل شراء عقار أو تجهيزات.

وأضاف البيان، أنه ولضمان التكفل بجودة وتحسين التسويق التدريجي للمنتجات والخدمات الإسلامية، إعتمد القرض الشعبي الجزائري على تخصيص شبابيك للصيرفة الإسلامية وتكوين فريق متعدد التخصصات من إطارات ومندوبين تجاريين.

وفي إطار الإدماج المالي يحرص البنك من خلال هذا النشاط الجديد، “بتكييف استراتيجيته التجارية، من خلال تنويع عروضه في السوق البنكية وإتاحته لمنتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية استجابة لاحتياجات ومتطلبات الزبائن”.