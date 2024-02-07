القرض الشعبي الجزائري.. صلابة مالية لتحمل الصدمات المحتملة

كشف المدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري، بأن البنك يتمتع بالصلابة المالية التي تمكنه من تحمل الصدمات المحتملة.

وقال علي قادري خلال زيارته أمس إلى ولاية بسكرة، ولقائه مع المتعاملين الإقتصاديين لعدة ولايات بمدينة بسكرة ضمن حملة فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري. أن البنك يملك مكانة مالية هامة. حيث يحتل المرتبة الثالثة وطنيا من بين 19 مؤسسة بنكية. وقد بلغ ناتجه البنكي الصافي 70,15 مليار دج. كما إن له حصة من الموارد المالية في السوق تقدر 14 بالمائة و يستحوذ على حصة تقدر بـ15 بالمائة في مجال القروض.

و أضاف قادري، أن القرض الشعبي الجزائري الذي يسير أكثر من 3 ملايين حساب بنكي يملك إنتاجية حسنة. ويسجل نموا ملحوظا في عدد الحسابات المسيرة. مشيرا إلى أن عدد الحسابات فيما يخص الصيرفة الإسلامية بعدد 47 ألف حساب. سمح بحشد أكثر من 35 مليار دج منذ إنشاء هذا النوع من المعاملات المالية في أكتوبر 2020.

و أشار قادري إلى أن القرض الشعبي الجزائري هو الداعم الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدا أنه بالإضافة إلى قدرات البنك المالية يتوفر على شبكة من الوكالات”161 وكالة عبر الوطن” تجعله قريبا من الزبائن.

و أكد في سياق ذي صلة، أن إتاحة المجال للمستثمرين في 30 جانفي من السنة الجارية لشراء أسهم البنك التي يبلغ سعرها 2300 دج للسهم الواحد. يمنح للمساهمين امتيازات عديدة على غرار الحصول على أرباح الأسهم والتحفيز الضريبي والحق في المشاركة في الجمعية العامة.

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