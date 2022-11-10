القرض الشعبي الوطني: تمديد مدة تسديد مبالغ السكنات إلى 40 سنة

سجلت مختلف الشبابيك البنكية المخصصة للصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، تحصيل مبلغ إدخار إجمالي يقدر بـ 16 مليار دج على المستوى الوطني. وذلك منذ الإطلاق الرسمي لهذا النشاط في شهر أكتوبر 2020.

وأوضح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية في القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تدخله بمناسبة تنظيم الطبعة الـ 7 من منتدى الصيرفة الإسلامية. أن النشاط الخاص بالصيرفة الإسلامية، قد سمح للقرض الشعبي الجزائري. بأن يحصل منذ إطلاقه في أكتوبر 2020 إلى 31 أكتوبر الأخير، مبلغ يقدر بـ 16 مليار دج.

وأكد سفيان مزاري، بأن القرض الشعبي الجزائري يعمل من جانب آخر، على مراجعة شروط الحصول على بعض منتجات الصيرفة الإسلامية، لاسيما عبر تمديد مدة تسديد مبالغ السكنات إلى 40 سنة لسن محدد بـ 75 سنة.

كما يسعى القرض الشعبي إلى إطلاق خدمات جديدة موجهة للمهنيين والمؤسسات. ويتعلق الأمر خاصة بالودائع الإسلامية لأجل. التي تمكن من المشاركة في تمويل محفظة البنك، ومنتجات التمويل لإقتناء التجهيزات الصناعية والعتاد السيار.

وأضاف مزاري، أن أكثر من 90 بالمائة من المبلغ المحصل يتشكل من ودائع في إطار دفتر الإدخار. وحسابات الإدخار الإسلامية التي قام بها خواص. مشيرا إلى أن إعتماد هذا البنك العمومي للصيرفة الإسلامية، قد سمح أيضا بتسجيل عدد يزيد عن 26 ألف زبون. قاموا بفتح حسابات طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. مؤكدا أن هذا النشاط يعرف نموا كبيرا ومبالغ هامة.

وأضاف المتدخل ذاته، أن القرض الشعبي الجزائري يتوفر على أكبر شبكة من الشبابيك المخصصة للصيرفة الإسلامية. على مستوى وكالاته البنكية الـ 91 الموزعة عبر التراب الوطني. معلنا عن الفتح القريب لبنك مخصص فقط للصيرفة الإسلامية، في حين يرمي البرنامج المسطر للسنة المقبلة، إلى القيام بفتح 10 إلى 12 وكالة موجهة لهذا النشاط.

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