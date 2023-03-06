القرض الشعبي يُحصل أكثر من 21.51 مليار دج من الودائع

حصل القرض الشعبي الجزائري على أزيد من 5ر21 مليار دج من الودائع، إلى غاية فيفري الماضي، في إطار الصيرفة الإسلامية.

وحسب بيان لرئيس قسم الصيرفة الإسلامية بهذا البنك العمومي، سفيان مزاري، اليوم الإثنين، فإن هذه النتائج تعتبر جد مشجعة.

وقال مزاري في تصريح لوكالة الأنباء: “لقد حققنا نتائج جد مشجعة. حيث تم تحصيل أكثر من 5ر21 مليار دج في إطار الصيرفة الإسلامية. أكثر من 20 مليار دج منها تم تحصيلها لدى الأفراد. و1 مليار دج لدى المؤسسات. ما يوحي بوجود استجابة حقيقية وكبيرة من طرف الزبائن على هذا النوع من الصيرفة”.

موضحا أن الصيرفة الإسلامية استقطبت لحد الآن، بعد سنتين من إطلاقها، أكثر من 30 ألف زبون. بفضل تقديم 11 منتجا مطابقا لهذه الصيغة عبر 93 شباك اسلامي.

وبخصوص إمكانية تحويل التمويلات الكلاسيكية إلى الإسلامية، أكد “وجود حلول” في هذا الاتجاه.

وأورد ذات المسؤول: “نحن حاليا ندرس الملف. ولا بد من وجود التراخيص الضرورية، ونرتقب ان يكون الحل في الأشهر القادمة”.

كما أكد مزاري أن القرض الشعبي الجزائري “انخرط في خطة عمل الحكومة لتحقيق الإدماج المالي. من خلال تنويع التمويلات المالية والمنتجات البنكية”.

معلنا عن أن منتوجات جديدة ستضاف، قبل نهاية السنة، إلى تلك المتواجدة في النافذة الإسلامية.

وقال ذات المتحدث: “سيتم طرح منتوجات جديدة قبل نهاية السنة الجارية لتمويل المؤسسات والأفراد والمهنيين. بما في ذلك تمويل اقتناء السيارات الذي هو مطروح. وننتظر بداية التصنيع محليا لإطلاق هذا التمويل”.