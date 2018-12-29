القرعة ترحم الساورة وتضع «السياسي» في مجموعة الموت في رابطة الأبطال

فيما تلتقي النصرية بأهلي بنغازي الليبي في كأس الإتحاد الإفريقي

أوقعت قرعة دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا التي سحبت، أمس، بالعاصمة المصرية القاهرة، نادي شباب قسنطينة في المجموعة الثالثة النارية، بجانب كل من تي بي مازيمبي الكونغولي، الإسماعيلي المصري والنادي الإفريقي التونسي.

حيث سيكون «السياسي» في مهمة جد صعبة ومعقدة لحجز أحد المقعدين المؤهلين إلى الدور ربع النهائي من أقوى المنافسات الكروية للأندية في القارة السمراء، بداية بسفريتها نحو تونس في أول لقاء.

بينما ستكون مهمة شبيبة الساورة في «التشامبينز ليغ» أسهل نوعا ما، في المجموعة الرابعة حين ستواجه كلا من الأهلي المصري، سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، وتباشر مبارياتها بسفرية نحو تنزانيا .

إلى ذلك، رحمت قرعة الدور الـ16 مكرر من كأس الكاف نادي نصر حسين داي بعدما أوقعته في مواجهة نادي أهلي بنغازي الليبي، حيث تتنقل النصرية في مواجهة الذهاب يوم 11، 12 أو 13 جانفي القادم، بينما تستقبل منافسها بملعب 5 جويلية الأولمبي يوم 18، 19 أو 20 من ذات الشهر في لقاء الإياب، لحجز مقعدها في دو رالمجموعات.