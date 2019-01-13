القرعة تسفر عن مواجهات مثيرة مرتقبة في الدور الربع النهائي للكأس

أسفرت قرعة الدور الربع النهائي لمنافسة كأس الجمهورية الجارية وقائعها بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان عن مواجهات مثيرة مرتقبة.

الفائز من إتحاد عنابة-أهلي برج بوعريريج يستضيف ذهابا “أمل بوسعادة-وفاق سطيف الفائز يستضيف إتحاد الجزائر”.

الفائز من مستقبل بلدية الرويسات-شباب قسنطينة يستضيف ذهابا مولودية وهران-نجم مقرة.

الفائز من شباب بلوزداد-سريع المحمدية يستضيف ذهابا نصر حسين داي- مولودية الجزائر.

الفائز من شبيبة بجاية- شباب بوقيراط يستضيف ذهابا أتلتيك بارادو-إتحاد الحراش.

يُذكر أن مواجهات الدور الربع النهائي ستلعب ذهابا وإيابا على أن تكون هناك أشواط إضافية في مباريات العودة في حال إنتهت المباراتين “الذهاب والإياب” على وقع نفس النتيجة ولن تكون هناك ضربات ترجيح مباشرة.