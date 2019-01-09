القرعة للحصول على اللقاح وتخفيف معاناة الموالين بالنعامة

أجرت المصالح الفلاحية بولاية النعامة قرعة للموالين، من أجل الحصول على لقاح الحمى القلاعية، في ظل انعدام لقاع طاعون المجترات الصغيرة.

وطرحت المصالح الفلاحية لذات الولاية 30 قارورة لقاح فقط، ليتنافس عليها 127 موال حضروا عملية القرعة عسى يمكنهم إنقاد ما يمكن أقاده من مواشيهم.

ولم تجد هذه المصالح في ظل ندرة اللقاح والإنتشار الرهيب لطاعون المجترات الصغيرة، سوى هذه الحلول الترقيعية للتخفيف من حجم الأضرار التي لحقت بمربي المواشي.

وناشد الموالون السلطات المختصة بالولاية العمل على توفير اللقاح الكافي لحماية ماشيتهم من الإبادة، أمام سرعة انتشاره وفتكه بآلاف الرؤوس.