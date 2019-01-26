القرعــــة لاختيــــار الأئمــــة المرافقيـــن والمؤطريـــن فـــي حــــج 2019

بعدما كان اختيارهم يعود إلى المديرين الولائيين للقطاع

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اللجوء إلى عملية القرعة لاختيار الأئمة مرافقي الحجاج عن كل ولاية من الوطن.

حيث سيتم اختيار إمامين مرافقين عن كل ولاية من الوطن، وذلك بعدما كانت العملية يقوم بها المديرون الولائيون، وهو الأمر الذي يثير في كل موسم استياء الأئمة.

وأعلنت مديريات الشؤون الدينية والأوقاف عن تنظيم عملية القرعة لكل من رتب إمام أستاذ رئيسي وإمام أستاذ وإمام مدرس.

وذلك قصد اقترح مرافقين اثنين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

والتي يعود لها القرار الأخير في اعتماد هؤلاء الأئمة بشكل نهائي للمشاركة في عملية تأطير عملية الحج التي يشرف عليها الديوان الوطني للحج والعمرة.

وجاءت خطوة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، باللجوء إلى القرعة لاختيار الأئمة المرافقين لحجاج الموسم الجاري، من أجل إرضاء جميع الأئمة.

كون هذه العملية الإجراء الوحيد الذي من شأنه أن يثير استحسان الأئمة الذي يطالبون بالشفافية في اختيار هؤلاء عوض العودة إلى المديرين الولائيين.

ومن المنتظر، أن يستفيد الأئمة المرافقون للحجاج من دورات تكوينة قبل التنقل إلى البقاع المقدسة.

وذلك من أجل التكفل الأحسن والتأطير الجيد للحجاج من كل الجوانب من أجل نجاح الموسم.

للإشارة، فإن بعثة الحج كانت قد رفعت أعضاء البعثة من الأئمة من 65 عضوا إلى 100 عضو.

حيث حرصت على أن يكون إمام في كل رحلة طيران سواء الخاصة أو العمومية التابعة لديوان الحج والعمرة.

وفي كل موسم حج، يقوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بإسداء تعليمات صارمة للأئمة الذين سيرافقون الحجاج إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.

كون الأئمة المرافقين يعتبرون النواة الأولى في الإرشاد الديني وعامل أساسي في عملية التنظيم.