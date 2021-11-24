القرنفل مضاد حيوي فعال للعديد من الأمراض هذه فوائده وأضراره

يعد القرنفل أحد التوابل المستخدمة لإضافة النكهة للعديد من الوصفات، كما اشتهر كونه مسكن للآلام وخاصة آلام الأسنان.

ولا تقتصر فائدته على ذلك فهو له العديد من الفوائد.

المساعدة في الوقاية من الالتهابات ويقوي المناعة، تعزيز صحة الجهاز التنفسي، المساعدة في علاج وتسكين الام الأسنان واللثة.

وكذلك تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تعزيز الصحة الجنسية، المساهمة في تنظيم مستويات سكر الدم

المساهمة في تحسين وظائف الكبد.

كما يحتوي القرنفل على العديد من العناصر الغذائية، وأهمها الاتي:

فيتامين ك (Vitamin K)، فيتامين ج (Vitamin C)، فيتامين أ (Vitamin A)، الحديد، المغنيسيوم،الفسفور، الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، المنغنيز.

كما يعد القرنفل آمن الاستخدام للمعظم طالما تم استخدامه بكميات مناسبة وبسيطة، ولكن إذا زاد عن الحد الامن قد يسبب بعض المشكلات.

ويعد زيت القرنفل آمن لاستخدامه على الجلد، ولكن زيادة استخدامه في تسكين الام الأسنان واللثة قد يسبب بعض المشكلات.

قد يسبب القرنفل المجفف الحساسية (Allergies) للبعض والتهيج، لذا يجب الحذر عند استخدامه.

قد يسبب استنشاق دخان السجائر مع القرنفل بعض المخاطر على الجهاز التنفسي والمعاناة من بعض الالتهابات.

يجب الانتباه من قبل الحامل والمرضع للكميات الامنة من القرنفل بالنسبة لوضعهن.

كما يمكن شراء زيت القرنفل من الصيدلية أو محلات العطارة، ونذكر فيما يلي كيفية استعمال الزيت:

للشفايف: يمكن الحصول على فوائد زيت القرنفل للشفايف الممتلئة عن طريق مزج نقطة واحدة من الزيت مع كمية صغيرة من مرطب الشفاه المتوافر لديك، أو مع ملعقة صغيرة من العسل، ويترك لمدة دقيقة حتى يهدأ الشعور بالوخز، بعدها تغسل الشفاه بالماء وترطب بالمرطب المتوافر لديك.

للحشرات: يمكن استخدام زيت القرنفل للحشرات والتقليل من تواجدها في المنزل؛ لأن الرائحة العطرية له تعمل على طرد الحشرات مثل البعوض، والنمل، و العث، والذباب. كما يمكن أيضاً استخدام مبيد الزيت للحشرات حيث يرش على الأعشاب أو على نبات الزينة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة و أهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp