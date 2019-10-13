القروي يعترف بالهزيمة ويكشف دهشته أمام الأرقام

اعترف المترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، بهزيمته في الدور الثاني من الانتخابات.

وقال القروي في ندوة صحافية نشطها الليلة الأحد، معلقا على ما تم الإعلان عنه من نتائج أولية غير رسمي “هذه هي الانتخابات وهذه هي قواعد اللعبة”.

وأضاف المترشح المنهزم أنه لم يكن يتوقع أن تكون الأرقام ونتائج الدور الثاني من الانتخابات بذلك الشكل.

وعاد القروي إلى قضية سجنه، حيث قال إنه تم حرمانه من التواصل مع الناخبين التونسيين، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تكافؤ للفرص.

وراح القروي يضيف في حديثه، لقد جرى “الإفراج عني قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع.. ولم نفهم ما حدث حتى الآن لأنني كنت متواجدا بالسجن”

وعن ردة فعل حزبه إزاء نتائج الرئاسيات المسبقة، قال القروي “عندما يتم الإعلان عن النتائج الرسمية سنقرر ما نفعله”.