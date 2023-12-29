القسام تجهز على 10 جنود صهاينة في كمين شرقي غزة

تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، من الإجهاز على 10 جنود صهاينة بحي التفاح في غزة.

وحسب ما نقلته قناة الجزيرة نقلا عن قيادي في القسام، فإن الكتائب نفذوا مساء اليوم الجمعة كمينا شرق حي التفاح شرقي قطاع غزة.

وقد أسفر هذا الكمين عن مقتل 10 جنود في صفوف جيش الإحتلال وتدمير ناقلة جند صهيونية. يضيف المصدر ذاته.

وللإشارة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ84، وشمل قصف قوات الاحتلال الجوي والمدفعي مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إضافة لعشرات المفقودين تحت الأنقاض.