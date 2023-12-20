القسام تجهز على 4 جنود صهاينة في منطقة السرايا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في بيان لها، أن مجاهديها تمكنوا من الاجهاز على 4 جنود صهاينة، وإصابة آخرين.

وذلك خلال اشتباك مع قوة صهيونية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة.

وأضافت الكتائب أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها استهدفت قوة صهيونية من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

وللإشارة، استشهد في اليوم الـ75 من الحرب على قطاع غزة، عدد من الفلسطينيين في قصف قوات الاحتلال لمناطق عدة، في حين واصلت المقاومة الفلسطينية استهداف جنود وآليات الاحتلال الذي أقرّ بمقتل ضابطين.