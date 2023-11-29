القسام تسلم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر
بقلم م. فيصل
أعلنت كتائب القسام اليوم عن تسليمها الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر. وبالمقابل سيتم الإفراج عن 30 أسيرةً وطفلاً
وأكدت اليوم هيئة الأسرى ونادي الأسير عن إستقبال الدفعة السادسة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل مساء اليوم الاربعاء مقابل بلدية رام الله.
كما أعلنت ذات الهيئة عن أسماء الأسرى الأطفال في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم الأربعاء.
وتضمنت القائمة 15 طفلاً، بالاضافة الى 15 أسيرةً، تم الاعلان عن أسمائهن سابقاً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، ليصبح العدد الاجمالي للمفرج عنهم اليوم 30 أسيرةً وطفلاً:
ويتعلق الامر بكل من:
- عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس
- نور الدين عامر احمد ابو جمعه- القدس
- نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس
- محمد وائل علي جاد الله-القدس
- هارون هاني علي علقم- القدس
- عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس
- عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايده – بيت لحم
- كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم
- احمد كمال احمد العمور- بيت لحم
- يحيى محمد مبتسم ارحيميه- رام الله
- مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله
- محمد اسامة مصطفى محاميد- جنين
- أوس ربيع كايد خضر- جنين
- عبد الرحمن عمر عزات حنفية- اريحا
- إبراهيم احمد بدر زماعره- الخليل
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