القسام تسلم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر

أعلنت كتائب القسام اليوم عن تسليمها الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر. وبالمقابل سيتم الإفراج عن 30 أسيرةً وطفلاً

وأكدت اليوم هيئة الأسرى ونادي الأسير عن إستقبال الدفعة السادسة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل مساء اليوم الاربعاء مقابل بلدية رام الله.

كما أعلنت ذات الهيئة عن أسماء الأسرى الأطفال في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم الأربعاء.

وتضمنت القائمة 15 طفلاً، بالاضافة الى 15 أسيرةً، تم الاعلان عن أسمائهن سابقاً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، ليصبح العدد الاجمالي للمفرج عنهم اليوم 30 أسيرةً وطفلاً:

ويتعلق الامر بكل من: