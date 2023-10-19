القسام تعلن قصف تل أبيب بالصواريخ

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، عن قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وجاء في بيان مقتضب لكتائب القسام، إنها “قصفت تل أبيب بالصواريخ، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية الدائرة على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 3785 شهيدا، بينهم 1524 طفلا و1000 سيدة و120 مسنا.

كما بلغ عدد المصابين 12493 شخصا، منهم 3983 طفلا و3300 سيدة، وفقا لبيان صدر عن الوزارة الفلسطينية.

ولليوم الثالث عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

وأطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى، فجر 7 أكتوبر تشرين الأول الجاري، في غزة، عملية “طوفان الأقصى”. ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.