 القسام تعلن مقتل جنود صهاينة متحصنين بمنزل في شارع غزة القديم

اعلنت كتائب القسام، اليوم، استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات.

وحسب بيان المقاومة، فلقد أدى هذا الهجوم إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

وكشفت القسام في بيان اخر، انه بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، اشتبك عناصر القسام الليلة الماضية مع قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.

وذلك لمدة 6 ساعات متواصلة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ” المضادة للدروع، و قذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات، تدخل خلالها الطيران المروحي الصهيوني لإنقاذ قواته.