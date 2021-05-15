القسام توجه ضربات صاروخية إلى تل أبيب ردا على مجزرة الشاطئ

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، عن إطلاق عشرات الصواريخ على تل أبيب، رداً على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال.

وبدوره، كشف جيش الإحتلال الصهيوني، إن صواريخ أطلقت من غزة على وسط وجنوب تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام صهيونية، إن 30 صاروخا استهدفت تل أبيب وضواحيها الآن.

ودعا جيش الاحتلال، المستوطنين، الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وردت المدفعية الصهيوينة على هذا الهجوم، وقامت بقصف مواقع في قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني، فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، عن ارتفاع شهداء القصف الصهيوني على القطاع، إلى 139 شخصا.