القسام: دمرنا 41 آلية عسكرية وقتلنا 25 جنديا خلال الـ72 ساعة الأخيرة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية وقتل 25 جنديا صهيونيا في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها على تطبيق تلغرام، إن مجاهديها تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة.

وأفاد البيان، أن القسام استهدفوا أيضا القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

كما تم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود. يضيف المصدر نفسه.

ودك مجاهدو القسام خلال نفس الفترة مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة.