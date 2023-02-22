القسطرة المتقطعة النظيفة.. وقاية من التعقيدات الصحية القاتلة

تعتبر القسطرة المتقطعة النظيفة أهم علاج لمرضى المثانة العصبية الناتجة على عدة أمراض تصيب البالغين والأطفال وحتى الحوامل والتي تهدد حياتهم.

وأشار أطباء مختصين خلال الدورة التكوينية للإعلاميين حول “المثانة العصبية، تعقيداتها ومدى الإستجابة للعلاج” من قبل مخبر “سيليلوبلاست”. إلى أن الإصابات تشترك في الحبل الشوكي وفي مرض تصلب شرايين الدماغ اللويحي وسبينابيفيدا في اصابة المثانة العصبية.

وتمثل القسطرة المتقطعة النظيفة المبللة ذاتيا، إحدى التقنيات التي تساهم في الحفاظ ميكانيكيا على وظيفة المثانة. كما لها أهمية كبيرة في وظيفة المثانة العصبية.

وأشار البروفيسور حسين شريد رئيس مصلحة الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الشاطىء الأزرق في مداخلته. حول أهمية القسطرة للوقاية من التعقيدات والخطورة العيادية للمريض. مضيفا القسطرة تحمي من التعقيدات الصحية التي قد تكون قاتلة أو تؤدي إلى قصور كلوي أو شلل تساهم فيتحسين نوعية حياة المريض.

وأضاف البروفيسور، أن هذا العلاج أصبح اليوم معوضا من قبل الضمان الإجتماعي بعدما أدرجت سنة 2020 القسطرة المتقطعة النظيفة المبللة والقابلة للإستعمال مرة واحدة ضمن المستلزمات التي يتم تعويضها للمرضى. خاصة الذين ليست لديهم حركية تامة والمصابين بالشلل الكلي أو النصفي ويعانون من التصلب الشراييني و”سبينابيفيدا”

من جهته قال البروفسور عبد الرزاق بلميهوب رئيس مصلحة التأهيل الوظيفي بالمؤسسة المتخصصة بتقصرين، أن هذه التقنية تستدعي القيام بها بطريقة تحترم فيها جميع ظروف النظافة المطلقة. أين أشار إلى كيفية استعمال القسطرة ودور التربية العلاجية بالوسط الاستشفائي. مضيفا أنه من المنتظر في القريب العاجل إطلاق تطبيق للمرضى الذين يستعملون القسطرة. من أجل مساعدتهم على تدوين المعطيات اليومية والإحتفاظ بها وتحويلها للأطباء لتحسين المراقبة الطبية.

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