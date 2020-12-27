القسم الثاني للموسم المقبل رسميا بـ 3 مجموعات

جل رؤساء الأندية صوّتوا على المقترح الثاني

حسمت أندية القسم الثاني لكرة القدم هواة، في صيغة المنافسة التي سُتلعب بها بطولة موسم 2020 ـ 2021، والمقرر أن تنطلق شهر فيفري القادم.

وسبق ذلك، تصويت إلكتروني بين أندية هذه الدرجة، الذين خُيّروا بين 3 اقتراحات، وهي: بطولة من مجموعتين، وإما بطولة من 3 مجموعات أو من 4 مجموعات، لتعتمد في النهاية الصيغة التي تجمع أكبر عدد من الأصوات.

ومن خلال عملية الفرز التي جرت، أمس، اتضح بأن ممثلي الأندية وعددهم 36، أجمعوا على المقترح الثاني، أي بطولة من 3 مجموعات (شرق ـ وسط ـ غرب)، علما أن الرابطة حسمت سلفا في هوية الأندية التي ستلعب في كل مجموعة قبل التصويت.

أما بالنسبة لكيفية الصعود والنزول على ضوء صيغة المنافسة التي تمّ اختيارها وسيتم اعتمادها، اليوم، من قبل المكتب الفيدرالي، فستلعب الأندية الثلاثة الأولى في نهاية البطولة، دورة مصغّرة فيما بينها من أجل أن يحسم الأول والثاني صعودهما إلى القسم الأول، بينما تسقط 4 أندية الأخيرة عن كل مجموعة إلى القسم الثالث.