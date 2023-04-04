القسم الثاني هواة..الدخول مجاني في صدام المشرية ومستغانم

أعلنت إدارة شباب المشرية، عن فتح أبواب ملعب 20 أوت. مجانا أمام جماهير فريقها. بمناسبة القمة المرتقبة أمام الضيف ترجي مستغانم.

ويستقبل الشباب الترجي. يوم السبت المقبل. ضمن الجولة الـ 23 من القسم الثاني هواة. مجموعة وسط غرب، في صدام لا يقبل القسمة على اثنين، في سباق الصعود.

حيث يتقاسم الفريقان وصافة الترتيب العام. برصيد 49 نقطة إلى جانب شبيبة تيارت، وعلى بعد 3 نقاط عن المتصدر نجم بن عكنون.

الأمر الذي يجعل مباراة السبت القادم، مصيرية بالنسبة للمشرية ومستغانم على حد سواء، من أجل الحفاظ على آمالهما قائمة في تحقيق الصعود إلى المحترف الأول.

وأعلنت إدارة المشرية في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، أمس الاثنين: “أن الدخول في اللقاء القادم المقرر هذا السبت ضد ترجي مستغانم بملعب 20 أوت، سيكون مجاني لكل عشاق ومحبي الفريق من كل أرجاء الولاية وَماجاورها.”