القسم الثاني هواة.. تعيين حكام نصف نهائي “البلاي أوف”

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة الحكام الخاصة بمواجهتي نصف نهائي دورة “البلاي أوف” للقسم الثاني هواة.

وأسندت لجنة التحكيم إدارة مباراة اتحاد الحراش واتحاد الشاوية للحكم نبيل بوخالفة. فيما سيدير الحكم بن براهم لحلو المواجهة المرتقبة بين شباب باتنة وشباب تموشنت.

وحددت رابطة الهواة يوم السبت 16 ماي الجاري موعدا لإجراء مباراتي نصف النهائي، إذ سيحتضن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي مواجهة شباب باتنة وشباب تموشنت بداية من الساعة الخامسة مساءً.

في المقابل، سيستقبل ملعب ميلود هدفي بوهران المباراة الثانية التي ستجمع اتحاد الحراش واتحاد الشاوية، السبت المقبل، انطلاقا من الساعة 17:00 أيضا.

أما المباراة النهائية، فستجرى يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بداية من الساعة الخامسة مساءً، على أرضية ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بتيزي وزو، سيتواجه فيها الفائزان من مباراتي نصف النهائي. في لقاء حاسم من أجل اقتطاع تأشيرة الصعود إلى البطولة المحترفة.