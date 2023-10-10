القسّام تعلن قصفها على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان

أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، بيانا صحفيا أعلنت فيه قصفها على “مغتصبات الجليل الغربي” من جنوب لبنان.

وجاء في البيان، انه “اتكالًا منا على الله، وقيامًا بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وكوننا جزء لا يتجزء في المعركة مع شعبنا في فلسطين وخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة، خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان”.

وأضافت:”وسيتواصل عملنا المقاوم حتى اندحار الاحتلال والعدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير وتطهير الأقصى المبارك واستعادة القدس والمقدسات وتحقيق حقنا في العودة والإفراج عن أسرانا البواسل وكسر الحصار عن غزة الباسلة.”